"Omaggio a Stefano Rosa, pilota solista delle Frecce Tricolori a Senigallia"

"La città di Senigallia renda omaggio e celebri il centenario dell’Aeronautica Militare italiana, dedicando uno spazio pubblico, una sala o un’area pubblica al Tenente Colonnello, Stefano Rosa, nostro concittadino, pilota solista delle Frecce Tricolori e Ufficiale dell’Aeronautica militare". Stefano Rosa, lasciata l’Aeronautica Militare, entrò a far parte della pattuglia acrobatica "Red Bull", come pilota solista, per poi passare a quella dei "Breitling Devils", dove pilotava gli SF-260 della Siai Marchetti; oltre al volo, coltivava un’altra grande passione, quella per il golf, di cui era un vero estimatore e praticante; il Comandante Stefano Rosa viveva con la sua famiglia, Glenda e AlexJ, a Gradiscutta di Varmo (Udine) e lavorava in qualità di post holder crew training presso la compagnia aerea Livingston.

"Stefano Rosa era una persona stupenda, sincera e umile, e l’ottimismo, la cordialità e la simpatia sono i segni, che ha lasciato indelebili in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Tali virtù - si legge sempre nel testo della mozione d’iniziativa del presidente Bello - sono riconducibili alla sua professionale determinazione e alla sua straordinaria capacità di essere un autentico ‘asso’ dell’aviazione militare e civile". Con la mozione, il presidente Bello chiede un impegno formale affinché l’Amministrazione comunale si impegni a dedicare uno spazio pubblico al pilota.