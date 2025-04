"Only Maurizio" in scena alle Muse. La dissacrante ironia di Battista

"Only Maurizio" questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona. Ma dovrebbe bastare. Sì, perché tutti conoscono la prorompente carica comica di Maurizio Battista, che arriva nel capoluogo marchigiano con il suo ultimo spettacolo, finora applauditissimo ovunque sia andata in scena. Attraverso la sua vivace e dissacrante ironia Battista ripercorre in pratica la propria vita: raccontando curiosità e aneddoti, alternati a momenti di riflessione dal forte impatto emotivo. Stralci esistenziali pronti a trasformarsi in suggestioni comiche. Spunti minimi che si fanno filosofia di vita. Non mancheranno, come di consueto, momenti di pura improvvisazione, tra battute e divertenti ‘interazioni’ con il pubblico.

Lo spettacolo è l’ideale per passare una serata all’insegna di una comicità capace di esplorare con leggerezza le intricatissime e divertenti sfumature della vita, attraverso il caratteristico occhio irriverente e dissacrante, tipicamente romano, dell’artista. La vena umoristica di Battista si incentra spesso sulla parodia di aspetti e comportamenti comuni nella quotidianità, e sull’abilità nello scovare fatti di cronaca bizzarri e divertenti. "Only Maurizio" permette di apprezzare il talento e la presenza scenica di Battista, unendo in una sola serata i suoi migliori sketch e tante novità. Di origini ciociare, Maurizio Battista è nato a Roma nel quartiere di San Giovanni, dove tuttora abita e dove, da ragazzo, ha lavorato nel bar di famiglia. Ha iniziato a fare teatro nel 1978, per poi esordire in tv nel 1989 partecipando a ‘Fantastico’, affiancando Massimo Ranieri, Anna Oxa e Giancarlo Magalli. All’inizio degli anni ‘90 Pippo Baudo lo volle come comico in ‘Partita doppia’ su Rai 1. Dopo questa esperienza Battista abbandonò la tv e si dedicò alla carriera di attore. Tornò sul piccolo schermo nel 1996, partecipando al ‘Dopofestival’ di Sanremo. In seguito Battista si è imposto come uno dei comici più amati dal pubblico in televisione, al cinema e a teatro. Info: biglietteria delle Muse (07152525). Prezzi dei biglietti: poltronissime 58 euro, poltrone 50 euro, prima galleria 42 euro, prima galleria visibilità ridotta e seconda galleria 36 euro, terza galleria 30 euro.