"Orgoglioso di quella Civica Benemerenza"

"La scelta di attribuirmi la Civica Benemerenza da parte del Comune di Ancona, che ringrazio, socio di maggioranza di Viva Servizi Spa, mi riempie d’orgoglio. Mai forse come in questa circostanza mentre ero sul palco e veniva letta la motivazione ho sentito l’orgoglio di rappresentare 350 dipendenti che con professionalità, impegno e passione lavorano ogni giorno per portare acqua di ottima qualità nelle case di oltre 400mila persone. In quasi 20 anni di servizio ho visto crescere quest’azienda sia nei numeri che nella capacità di affrontare le criticità senza nascondersi di fronte alle difficoltà tecniche, finanziarie, congiunturali. Merito di consigli di amministrazione competenti e coesi, dell’assemblea dei soci disposta ad assumersi le necessarie responsabilità e, come detto, una squadra attenta e capace. Tra le cose di cui vado particolarmente orgoglioso mi piace citare la lotta costante, continua ed efficace per diminuire le dispersioni di acqua nella rete e oggi, non solo le nostre performance sono migliori della media italiana ma, col progetto di digitalizzazione che stiamo portando avanti anche grazie ad un importante finanziamento pubblico ottenuto tramite fondi PNRR, saremo tra i migliori territori d’Italia. Aggiungo tra gli elementi qualificanti l’impegno per diffondere la cultura del non spreco".

Moreno Clementi,

direttore di Viva Servizi