Orrore all’ex Extasy, è tutto fermo "Voglio riaprire, ma il Comune tace"

di Marina Verdenelli Deve pagare l’Imu per tutti gli anni di chiusura, provvedere ad eliminare le discariche di rifiuti che ignoti cittadini continuano a gettare nella sua area, subire continui furti per il materiale che è rimasto all’interno ma quando si tratta di chiedere un parere al Comune per riqualificare l’immobile ponendo così fine a tutte queste incombenze l’ente nemmeno gli risponde. Aspetta da più di un anno, Roberto Busco, proprietario del mega capannone di via Scataglini, alla Baraccola, quello che più di dieci anni fa ospitava il glorioso centro sportivo Extasy e fiorenti attività commerciali poi messe nelle condizioni di chiudere perché per il Comune non avrebbero avuto i permessi per aprire. Mancavano i requisiti per l’ente pubblico ma questa battaglia Busco l’ha vinta con una sentenza del Consiglio di Stato, che risale al 2021, e di cui all’epoca si è datata notizia, a cui era ricorso perché il Comune aveva impugnato il maxi risarcimento che deve all’imprenditore per tutti gli anni che hanno fatto stare la sua struttura chiusa. Cosa è cambiato da allora? "A mio favore nulla – spiega Busco – attendo ancora i 18 milioni di euro di risarcimento che il Comune mi deve. Ovviamente ho...