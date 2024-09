Osimana grandi sorrisi

L’Osimana quest’anno sembra essere partita con il piede giusto. Almeno in Coppa Italia, in attesa del campionato di Eccellenza al via fra cinque giorni. I campioni in carica della competizione di Eccellenza l’hanno dimostrato domenica al Diana superando con un gol per tempo i Portuali nell’andata degli ottavi di finale. Di Buonaventura e dell’ultimo arrivato, il brasiliano Mafei, i gol per i giallorossi che ci tenevano e tanto a non sbagliare il debutto in un Diana che proprio domenica ha visto il ritorno dei tifosi dopo oltre sei mesi per via della lunga squalifica per i noti fatti di Coppa di Massa Martana. Esulta mister Claudio Labriola al debutto in partita ufficiale sulla panchina giallorossa. Un pensiero alla squadra. "Ci tenevamo a far bene, la vittoria è un premio meritato per il lavoro svolto dai ragazzi in questo precampionato" afferma mister Labriola. E un altro al pubblico: "E’ stato bello rivedere i nostri tifosi che sono potuti tornare al Diana". E poi sulla partita, con un’Osimana partita forte, ma che è riuscita a trovare il vantaggio solo nel finale del primo tempo complice un’incertezza del portiere dorico. " È’ stata una buona gara, soprattutto nel primo tempo, dove abbiamo tenuto bene il pallino del gioco contro una squadra ostica. C’è sicuramente ancora da sistemare qualcosina, ma siamo sulla buona strada. Aggiungo che la partita giocata contro i Portuali rispecchia questo gruppo perché chiunque è entrato, anche i più giovani, hanno tenuto alto il livello della squadra ed è quello che vogliamo fare›. Amarezza nel risultato invece nella neopromossa squadra dorica. "A parte il risultato abbiamo fatto una buona partita contro un’ottima squadra - le parole dell’allenatore dei Portuali, Stefano Ceccarelli -. Sappiamo benissimo il campionato che ci aspetta, da neopromossi dobbiamo crescere ancora tanto, ma qualcosa di buono ho visto. Per noi è una grande soddisfazione partecipare a un campionato con tante squadre forti, dobbiamo essere tranquilli e sereni e sapere che - sulla carta - gli avversari sono tutti più forti, ma dovremo compensare questo divario in qualche altra maniera". Sconfitto, seppur solo di rigore, il Fabriano Cerreto, in casa, contro il Matelica. Decide dal dischetto Iori. Ai cartai non basta il bel gioco. L’esperienza e la solidità del Matelica hanno la meglio. Ritorno per entrambe le sfide di Coppa in programma il 18 settembre. Ora testa solo al campionato al via domenica.