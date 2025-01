Osimo al voto tra le divisioni. Centrodestra senza pace

Il centrosinistra a Osimo è lanciatissimo per le elezioni comunali anticipate che dovrebbero tenersi a maggio. La candidata, riconfermata, Michela Glorio gode dell’appoggio di Pd e M5s oltre che dei Socialisti e potrebbe ricandidarsi con le stesse liste proposte per le amministrative dello scorso anno. Il centrodestra, Fdi in testa, sta cercando di riorganizzarsi e il mondo civico è più che mai spaccato. Un candidato non c’è, tanto meno unico. E’ fuoco incrociato da una parte all’altra e la situazione è ancora incandescente nonostante siano passati quasi due mesi dalle dimissioni del sindaco Francesco Pirani. La sua ridiscesa in campo non è stata negata. In tanti, "piraniani" convinti, la caldeggiano. Lui nega però che possa tornare a rimettersi in gioco, tanto che si è preso una pausa dalla vita politica.

Il leader delle Liste civiche da sempre Dino Latini ribadisce: "Il centrosinistra è totalmente unito, il resto tutto frantumato. Non rinnego Pirani come sindaco e difenderò il percorso comune fatto con lui ma le sue dimissioni non si giustificano. L’attività delle Liste civiche è chiusa dal 7 novembre perché era stata preso l’impegno a fare un solo gruppo con tutti gli altri. Il tentativo è costruire una partecipazione corale a un nuovo progetto in cui non ci siano dimissioni, veti e pregiudizi".

Lo scenario è in lenta evoluzione nel mondo civico e sarebbe in corso una fase interlocutoria. Potrebbe essere giunto al capolinea il sodalizio tra Latini e Stefano Simoncini, cofondatori del movimento civico a metà anni Novanta e poi sindaci di Osimo. Simoncini, che non è andato all’ultima conviviale civica (come gli ex assessori in quota Liste civiche Paolo Strappato e Matteo Sabbatini), si è esposto sul caso antenne: "Eravamo a buon punto in una trattativa complessa che avrebbe previsto il trasferimento delle due antenne di via Molino Mensa e via Tonnini in un sito terzo in zona San Carlo ma distante dalle abitazioni. Poi l’amministrazione è caduta e questo è il risultato. I residenti ringrazino chi ha fatto cadere Pirani". Il riferimento è a Latini. Non è escluso un ritorno a candidato di Sandro Antonelli, civico, ma rispunta anche il nome di Achille Ginnetti.

Punto di domanda su Forza Italia e Lega che sostennero Antonelli senza simbolo alle elezioni. Antonelli, sull’agrovoltaico a Campocavallo, replica a Monica Santoni di FI: "Ringrazio Santoni per l’attenzione che sempre mi riserva, attribuendomi comportamenti e colpe di cui solo lei è responsabile e le auguro di poter fare meglio della giunta Pirani e del sottoscritto nella prossima amministrazione, magari come prima cittadina".

si. sa.