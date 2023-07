Osimo è pronta alla festa Ecco la Vertical con hit e dj

Torna stasera la "Osimo vertical night", il grande festival con i dj in consolle dai palazzi del centro storico di Osimo. Dopo il successo degli scorsi anni, il festival osimano continua a crescere, con le conferme dei migliori dj del panorama locale e nazionale e un ospite d’eccezione in line up, il dj e producer di calibro internazionale Federico Scavo.

Noto per le sue hit ascoltate e ballate in tutto il mondo, da oltre 30 anni è in consolle nei migliori club e festival italiani ed esteri e vanta remix per artisti del calibro di Pink Floyd, Lady Gaga, Jovanotti, Snoop Dogg ed Enrique Iglesias.

Un’edizione da non perdere dunque: appuntamento dalle 18 all’1 in piazza Boccolino e in piazza Marconi. I dj sistemeranno l’attrezzatura rispettivamente dal palazzo comunale e dal teatro La nuova fenice.

Da lì suoneranno e mixeranno i maggiori successo i dj Scavo, Nicola Pigini, deejay, producer e speaker nato a Recanati classificato terzo al The Italian dj contest della Pioneer su oltre 600 partecipanti, FrancescoLuv, Francesco Niccoletti, Alexander jr, Axer.

In piazza Marconi Ricky Esse, David, Simone Side, Luca Paoletti, Tommi Offiziell. Il pubblico di giovani e non solo li seguirà nelle piazze sottostanti, rigorosamente con lo sguardo da rivolto verso l’alto, in "verticale".

Il format già collaudato è stato apprezzatissimo dai ragazzi che anche quest’anno pregustano l’evento dandosi appuntamento in centro.

La Vertical si inserisce nel penultimo appuntamento dei "Venerdì di luglio", le notti bianche in centro con negozi aperti fino a tardi per lo shopping, musica in ogni angolo, mostre fotografiche e visite guidate alle principali attrazioni della città, tra palazzi e grotte.

Aperti tutti i bar e ristoranti con menu ad hoc.

Tanti gli arrivi previsti e per questo è stata messa a punto una macchina organizzativa ad hoc. Tutto il centro storico sarà chiuso al traffico e diventerà una sorta di discoteca a cielo aperto.

Una serata divertente ma in totale sicurezza come previsto dalle norme.

Maxiparcheggio e impianto di risalita per raggiungere facilmente il centro aperti fino all’1. L’ultimo appuntamento con i "Venerdì" sarà appunto fra una settimana quando, dalle 21, tutto il centro sarà a tema Revival anni Sessanta con musica in piazza del Comune dei The Poker, I cobra, Le Saette e Acqua chiara.