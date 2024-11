Osimo, in teatro c’è "Cenerentola" con la Compagnia della Rancia

Un classico dell’infanzia, ma capace di emozionare anche i ‘grandi’, in qualsiasi versione venga proposto. Parliamo di Cenerentola, che questo pomeriggio (ore 17) va in scena al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, nell’ambito della stagione organizzata dal Comune in collaborazione con l’Amat e Asso. Si tratta del musical firmato da Saverio Marconi, ispirato alla fiaba tradizionale di Perrault, interpretato dalla compagnia Rancia VerdeBlu. La commedia musicale di Marconi è un tipico esempio di spettacolo per tutta la famiglia. ‘Cenerentola’ è stato il primo musical scritto da Saverio Marconi. Nel 2005, il Comune di Roma ha insignito lo spettacolo dello speciale premio "Maria Signorelli", per aver ottenuto il maggior gradimento da parte dei bambini, tra oltre 40 spettacoli. Cenerentola, La Fata, la Matrigna, le Sorellastre, il Principe, sono personaggi cari al nostro cuore: li abbiamo incontrati nelle nostre fantasie infantili, cercati tra le pagine dei libri e poi rivisti al cinema. Dal 2018 Rancia VerdeBlu li riporta in vita con una nuovissima edizione, occasione giusta per far avvicinare i bambini al teatro attraverso opere di grande qualità, divertenti e al tempo stesso ricchi di valore. Una favola a lieto fine che, tra gli applausi, farà riflettere i piccoli spettatori: se alla fine i buoni sono premiati, i ‘cattivi’ forse saranno perdonati.