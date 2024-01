Osimo Stazione, solo pari con il Vismara

STAZIONE

0

VISMARA

0

STAZIONE: Bonifazi, Strologo, Coppi (33’ st Karalliu), Staffolani, Pizzuto, Rinaldi, Masi, Gyabaa, Giuliani (26’ st Mazzocchini), Camilloni, Pesaresi (38’ st Gelli). All. Michettoni.

VISMARA: Melchiorri, Liera, Beninati, Harrach, Bertuccioli (67’ Colagiovanni), Palazzi, Nicolini, Letizi, Rossi, Gaudenzi, Pistola. All. Ferri.

Arbitro: Cesca di Macerata.

Note: espulso al 28’ st Letizi per fallo di reazione.

Vince in trasferta, ma in casa l’Osimo Stazione non riesce a cogliere il successo che manca da fine ottobre. Finisce 0-0 tra Osimo Stazione e il Vismara ultimo della classe. Non mancano i rammarichi nella squadra allenata da Michettoni vista anche la superiorità numerica nella parte finale per l’espulsione per fallo di reazione di Letizi. Partono meglio gli ospiti, poi i locali ci provano, ma i vari Masi, Giuliani e Camilloni non riescono a pungere. Nella ripresa Pesaresi va vicinissimo al vantaggio, colpendo anche un palo.