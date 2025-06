Ospedale, arriva anche un dermatologo

Continua il potenziamento dell’ospedale di comunità "Santa Casa" di Loreto. Dopo le recenti acquisizioni a favore della Radiologia e del Centro Unico regionale, sono state bandite 10 ore settimanali per la branca specialistica di Dermatologia che sono state accettate da un professionista. L’incarico decorrerà a partire da luglio. Da martedì sarà operativo l’Ambulatorio specialistico ortopedico. Bandite poi le gare per acquisire ecografi, due dei quali sono previsti per la struttura. E9 in corso di riorganizzazione l’attività della terapia antalgica con la programmazione di visite per la terapia del dolore.