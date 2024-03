Ospedale, l’Asur deve risarcire Osimo Salute

L’ospedale di San Sabino a Osimo non è mai stato realizzato eppure la città si porta dietro ancora gli strascichi sia economici che giuridici.

Un altro contenzioso infatti è ancora in corso a distanza di dieci anni. Il Tar in questi giorni ha sentenziato che "Osimo salute srl" in liquidazione ha il diritto ad avere il risarcimento dei danni dall’Asur. Il corrispettivo dell’investimento privato era rappresentato dall’affidamento di alcuni servizi di supporto all’ospedale e alla possibilità di sfruttare economicamente le aree destinate a servizi commerciali all’interno della struttura. L’incarico sarebbe stato illegittimo perché era stato dato senza fare una gara d’appalto. Il contratto quindi è stato giudicato nullo.

Il tribunale amministrativo regionale riconosce oggi il rimborso delle spese che ha sostenuto per la redazione del progetto (tramite project financing). Il Tar poi ha spedito tutti i documenti alla Corte dei Conti perché rileva che emergono profili di illecito contabile. Quell’area oggi è in degrado e in tutti questi anni è stato chiesto da tante associazioni e cittadini la possibilità di rimessa a nuovo per donarla alla città.

Pare che la zona sia pronta a riprendere vita dopo la modifica al piano regolatore, invocata tra tutti da Italia Nostra, che si è sempre interessata al problema del recupero dell’area. La nuova destinazione urbanistica propedeutica al progetto è inserita nel Puc che approderà per l’ok definitivo in Consiglio comunale ad aprile.

Per quanto riguarda i fondi ci sarebbero anche quelli di un altro contenzioso legale che corre in parallelo, quello "principale", da cui il Comune dovrebbe trarre vantaggio: "In riferimento al contenzioso, vecchio di quasi trent’anni, tra il Comune, il consorzio Codelsa e l’Ati Marinelli, proprio a fine anno abbiamo instaurato, a seguito di una pronuncia favorevole della Corte di Cassazione, un giudizio in riassunzione all’esito del quale ci attendiamo che venga accertato in favore del Comune un credito di circa 700-800 mila euro", ha ribadito l’assessore al Bilancio Mauro Pellegrini.

La vicenda ha acceso altri interrogativi tra gli osimani anche sul recupero tanto voluto ma mai realizzato dell’ex ospedale Muzio Gallo oggi in degrado.

Silvia Santini