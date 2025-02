Ospedale, modificata la viabilità per i lavori della nuova Tac

Fino al 31 maggio, per consentire l’installazione della nuova tac e risonanza magnetica al presidio ospedaliero di Fabriano, è appena partita una rivoluzione della viabilità. In via Ramelli, nel tratto tra l’ingresso dell’ospedale e la chiesa di Sant’Agostino, è stato istituito il senso unico di marcia e la direzione consentita è dal presidio ospedaliero verso via Marconi. I lavori potrebbero terminare prima della data prevista. In tal caso, la viabilità tornerà normale dopo la rimozione della segnaletica temporanea.