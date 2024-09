Ospedale, per dialisi e nefrologia più spazi e assistenza potenziata

Una buona notizia per l’ospedale di Senigallia arriva dal miglioramento del comfort assistenziale e potenziamento di attività presso la Uoc Nefrologia Dialisi di Senigallia che, sotto la direzione del dottore Gianrico Maria Giacchetta, sta proseguendo la riorganizzazione di spazi e percorsi per migliorare la qualità assistenziale fornita dal servizio.

Da inizio anno è stato avviato infatti un processo di ottimizzazione a ‘isorisorse’ degli spazi e dei percorsi a favore di una fruizione più razionale degli stessi separando logisticamente l’attività dialitica extracorporea da quella ambulatoriale nefrologica.

Nel contempo si è provveduto a sanificare i cortili interni con l’istallazione di dissuasori per l’allontanamento dei volatili quale profilassi all’ornitosi.

Per migliorare il comfort dei pazienti emodializzati, inoltre, sono stati organizzati parcheggi dedicati alla sosta auto per i pazienti dializzati che raggiungono la unità operativa con mezzo proprio.

É stata anche realizzata una sala di aspetto ed è stata ripristinata la distribuzione ai pazienti di uno snack intradialisi. In linea con gli indirizzi del Pnrr e Ministeriali per lo sviluppo della Telemedicina, la Uoc Nefrologia e Dialisi è in procinto di attivare il sistema di monitoraggio a domicilio dei pazienti in dialisi peritoneale.

"Grazie alla prossima attivazione della Telemedicina per i pazienti in dialisi peritoneale potremo migliorare la qualità dell’assistenza fornita: il monitoraggio da remoto permetterà, infatti, di individuare tempestivamente eventuali criticità in modo da adottare gli interventi e le misure correttive necessarie ad evitare l’insorgenza di complicazioni più gravi" ha spiegato con soddisfazionel’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini.