"Ottimo recupero. Resta il rammarico per la spaccatura"

Francesco Pirani con i "suoi" ha parlato dalla sede delle Liste civiche in via Vecchia Fornace a Osimo. Poi ha raggiunto il municipio, per incontrare la sua avversaria politica e stringerle la mano.

Com’è andato il voto?

"I dati sono piuttosto costanti già dal tardo pomeriggio, dai primi seggi. C’è grossa soddisfazione dal punto di vista personale perché noi su tre, scherzando, due mesi fa eravamo quarti. Ottimo il recupero quindi. Siamo contenti che il nostro messaggio soprattutto nelle ultime settimane sia stato compreso e sia passato. Non è la fine della competizione ma il primo risultato che ci eravamo prefissi è stato raggiunto. Si ragiona a step e vediamo di cominciare a lavorare per il ballottaggio".

Cosa dire sulla spaccatura del centrodestra?

"Rammarico per la spaccatura del centrodestra c’è, certo che sì, politicamente, inutile commentare ma l’importante è parlare la stessa lingua. Forse ci sarebbero state liste satellite ma adesso è inutile ormai ipotizzare anche vittorie secche del centrodestra o del centrosinistra. Ormai è andata così".

Per il ballottaggio?

"Le incomprensioni possono essere superate in questa seconda fase del voto. Devo dire innanzitutto che c’è stata una condotta da parte di tutti molto corretta in questa campagna elettorale e ciò ha fatto sì che questi due mesi siano andati avanti in maniera eccellente. Adesso sono fiducioso, questo sì, posso dirlo. Non lancio appelli diretti ad Antonelli però, non servono a nulla in questo momento". Pensa a un dialogo ora? "Sicuramente, parliamo la stessa lingua e condividiamo la nostra posizione politica e quindi è ovvio ci sarà una interlocuzione. Andiamo a dormire e poi ci mettiamo a discutere sulle cose da farsi per aprire un dialogo".

Com’è andata a livello di liste?

"Ci sono rispetto al passato poche preferenze forse perché ci sono tantissimi candidati, altrettante liste con moltissimi simboli nuovi. Forse la gente è impaurita, non vuole sbagliare e invalidare il voto, così ha preferito fare una croce sul candidato a sindaco o al massimo sulla lista senza andare a fare le preferenze. E’ una mia idea però. Molte indicazioni di lista e candidato sindaco insomma".

In quale seggio ha raggiunto il risultato maggiore?

"A Casenuove dove ho superato e anche di gran lunga la Glorio. E’ una zona dove molti di noi hanno un riferimento personale. Io vivo a tre chilometri da lì, Graziano Palazzini vive lì, per quanto riguarda Latini è la sua ’roccaforte’. E’ un’area dove siamo conosciuti e molto stimati a quanto pare".

si.sa.