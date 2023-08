"Paesaggi sonori per duo di chitarre" con Renda e Trucco Il duo Renda-Trucco presenta un concerto di paesaggi sonori per due chitarre, venerdì alle 21 nel chiostro San Francesco di Osimo. Un repertorio di 3 secoli, da Rossini a Piazzolla, passando per Giuliani, Petit, Jolivet, Reich e Company.