Palascherma, tappe forzate per la realizzazione

C’era l’ex onorevole Valentina Vezzali ieri mattina in Comune, accolta dal commissario Grazia Branca. La sua è stata una visita importante per chiarire e verificare con Sport e Salute che sarebbero superabili le criticità evidenziate dagli uffici per realizzare la nuova palestra scherma e arti marziali. I fondi, con la caduta dell’amministrazione comunale, sembravano essere a rischio. Si sta andando invece verso la firma della convenzione e da lì, poi, con i tempi tecnici di legge, l’inizio del cantiere.

"Dato che sembrano da escludere possibilità di ulteriori proroghe, la firma è l’unica opportunità che consentirà al Comune di Osimo di assicurarsi il considerevole finanziamento e di dare così il via alla successiva procedura di gara per la realizzazione dell’opera – dice Lorena Giuliodori, presidente del Club Scherma La Misericordia Osimo asd -. L’iter del progetto, iniziato sotto l’amministrazione di centrosinistra con il sindaco Simone Pugnaloni, aveva visto ottenere ad agosto 2022 un finanziamento da parte del Dipartimento dello sport con la firma dell’allora sottosegretario Vezzali per un milione e mezzo di euro. L’opera prevede la compartecipazione del Comune per un milione e 800mila euro, risorse disponibili attraverso un mutuo già acceso da tempo".

Era stata la stessa commissaria, già poco dopo il suo insediamento, ad affermare che non aveva intenzione di far perdere a Osimo contributi importanti per opere come questa, il museo del Covo e la scuola primaria, entrambi a Campocavallo. La palestra multidisciplinare andrà a completare l’area sportiva in zona Vescovara e sorgerà in adiacenza agli spogliatoi della pista di atletica leggera. Il progetto è esecutivo, dotato di tutti i pareri favorevoli, validato e approvato con delibera di giunta dall’ormai ex amministrazione del sindaco Francesco Pirani è ormai pronto per esser realizzato. Si tratta di un’opera ambiziosa ma anche strategica per lo Sport per la città di Osimo e anche per i comuni limitrofi dove non sono presenti impianti così attrezzati. La struttura sarà dotata di tecnologie e impianti all’avanguardia e a ridotti consumi energetici e permetterà finalmente la pratica della scherma e delle arti marziali anche ad atleti con disabilità.

