PalaTriccoli, nuova illuminazione e interventi per l’antincendio

Al via il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico, l’illuminazione interna e i presidi antincendio del PalaTriccoli. Al palazzetto l’attuale illuminazione del campo da gioco è obsoleta e necessita di essere sostituita. Inoltre, i rilevatori di fumo, installati da oltre 12 anni, saranno sostituiti in conformità alla normativa vigente per garantire la piena funzionalità dell’impianto antincendio. Il costo dell’intervento ammonta a 115mila euro, finanziato con risorse comunali. "I lavori attuali vanno ad aggiungersi agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria (caldaie e copertura caldaie), per 275mila euro interamente a carico del bilancio comunale, effettuati nel 2023 - ricorda l’assessore allo Sport Samuele Animali -. Per far fronte a una carenza di manutenzione protratta negli anni, in questi ultimi mesi altri investimenti ingenti hanno riguardato l’impiantistica sportiva, non solo per la realizzazione di nuove strutture, ma anche per la manutenzione straordinaria". Per le gestioni vengono impiegati oltre 600mila euro all’anno, il che permette di praticare alle società sportive tariffe calmierate.