Palazzo Gherardi, restyling pronto a partire

Sempre più vicino l’inizio dei lavori per il restauro e la riqualificazione di palazzo Gherardi. Nel 2024 il Comune di Senigallia vedrà contabilizzati altri 747.405 euro, dai fondi del Pnrr, che si aggiungono a quelli stanziati nel 2023 e che in totale arriveranno a un importo di oltre 5,7 milioni di euro. Lo storico edificio, lascito testamentario al Comune di Senigallia dall’omonimo conte ed ex sede del liceo classico Perticari, da vent’anni è chiuso per inagibilità.

Ma il futuro di palazzo Gherardi è a una svolta. Il progetto di riqualificazione, presentato dall’Amministrazione Comunale e che prevede la nascita di un polo culturale cittadino, è stato ammesso a finanziamento dal Pnrr, e dopo l’approvazione del progetto definitivo, nel 2024 è prevista l’assegnazione dei lavori. entro il mese di giugno.

Subito dopo il Comune procederà con l’affidamento dei lavori. "In questo momento il problema è rappresentato dal capire dove poter posiziona l’ascensore - spiega il sindaco Massimo Olivetti - tutti i negozi sottostanti il palazzo non sono più di proprietà comunale e stiamo ragionando, anche con la Soprintendenza, su come poter risolvere la questione. Sciolto questo nodo daremo il via a tutta l’operazione".

Obiettivo dell’Amministrazione Comunale, così come indicato nel progetto ammesso a finanziamento, quello di ristrutturare palazzo Gherardi per farne un polo culturale.

"La parte superiore dell’edificio sarà adibita, con apposite aule e stanze, ad ospitare corsi universitari e mostre, soprattutto fotografiche mentre al primo piano è prevista la creazione di un ostello. Grazie ai fondi del Pnrr che ci sono stati assegnati per il progetto di riqualificazione che abbiamo presentato, finalmente lo storico palazzo rinascerà sotto una nuova veste, tutta dedicata alla cultura".

Una storia lunga, quella di Palazzo Gherardi, e travagliata, soprattutto negli ultimi anni. Dopo essere stato donato al Comune di Senigallia nella seconda metà dell’800 dal conte Adolfo Gherardi-Benigni di Montalboddo, palazzo Gherardi nel 1877 fu il primo Hotel della città. Nei primi del ‘900 l’albergo ospitò il compositore Pietro Mascagni che era in città per rappresentare una sua opera al teatro "La Fenice". A partire dal 1934 fu sede del liceo classico e poi anche della Biblioteca Antonelliana e lo resterà fino alla sua chiusura.

