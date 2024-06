Palio San Giovanni: gara con l’arco, spettacolo di fuoco e hostarie

Al via oggi il palio di San Giovanni in un’esplosione di storia, tradizione e spettacolo. Si inizia nel pomeriggio e domenica con la lettura del Bando del contado con feste alle ville ed ai castelli delle Porte. Domenica si terrà, presso Piazza del Comune, la Gara Nazionale di Tiro con l’Arco, valida per il XIX Trofeo del Dragone, con inizio alle 9 e termine alle 15,30, a cura della Compagnia degli Arcieri Fabriano, vincitori in carica del Trofeo della Marca 2024. Da giovedì prossimo si entrerà nel vivo dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. In serata previsto anche lo spettacolo di fuoco. Giovedì alle 17.45, alla Cattedrale di San Venanzio, la consegna dei Trofei (Coppa delle Infiorate Artistiche e Targa di pietra realizzata dal Maestro Màlleus nel 2018) e del San Giovanni all’uncinetto (realizzato dal gruppo Uncinettiamo Fabriano). Alle 19 l’apertura delle hostarie (Borgo: Campetto di San Nicolò – Cervara: Via della Ceramica – Piano: Chiostro di San Benedetto – Pisana: Chiostro di San Biagio). Alle 21.30, in piazza del Comune, spazio alla serata inaugurale con la nomina e giuramento dei priori, instaurazione della Signoria e Innalzamento dei Gonfaloni. A seguire (ingresso libero) l’atteso spettacolo a cura della compagnia "Quam pulchra es e I Piromanti". "Non perdete l’opportunità di vivere appieno il Palio di Fabriano. Vi aspettiamo per celebrare insieme la nostra storia, la nostra cultura e il nostro orgoglio cittadino" sottolinea la presidente Girolametti.