Palio, scatta la giostra dei giochi popolari in piazza del Comune

In tantissimi stanno prendendo parte al Palio di San Giovanni Battista a Fabriano che oggi è entusiasta di dare il via alla terza giornata di rievocazione. Stasera dalle 21 piazza del Comune si animerà con la giostra dei giochi popolari e saranno visibili le infiorate artistiche, vere opere effimere realizzate da mastri infioratori nei chiostri e nelle chiese del centro. Domani sera sbandieratori e musici e martedì spettacoli di teatro, acrobazia e giocoleria medievale. Tra le novità di quest’anno anche la caccia al tesoro del Mastro Cartaio che si svolgerà nelle vie del centro storico, la bottega di Gaspare, lo speziale dei Chiavelli, che rivivrà nei locali della Pinacoteca ed un convegno dedicato al terremoto del 1279, fatto storico forse legato alle origini stesse della leggenda di Mastro Marino, "fondatore" della città, mentre proseguono serrati gli allenamenti per atleti, fabbri e garzoni alla ricerca del miglior tempo in vista della Sfida del Maglio di martedì 24, preceduta come di consueto dal Palio dei Monelli del giorno precedente. Giornata clou giovedì con la Disfida degli arcieri. Le quattro Porte storiche (Borgo, Cervara, Piano, Pisana) si sfidano in una serie di giochi, riti e spettacoli che mettono in scena con rigore e passione le atmosfere medievali. Una festa di popolo, certo, ma anche un’occasione per riflettere su come le arti e i mestieri medievali siano stati motore culturale e sociale. Fabriano lo ricorda con autenticità e rigore, in una rievocazione che non è solo memoria, ma consapevolezza viva delle proprie radici.