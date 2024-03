Panchina distrutta e danni: vandali in azione nello sgambatoio

I vandali prendono di mira anche lo sgambatoio nella zona del parco del Cannocchiale. Distrutte una panchina e la seduta in legno vicino alla fontanella, sollevata da terra la prima e lasciate in verticale, sradicati paletti e lanciati rifiuti a terra. A segnalarlo alcuni frequentatori dell’area che lamentano anche la mancata raccolta delle deiezioni. "Sono stati riparati sia la recinzione che il cancelletto dell’area sgambatura cani di Colle Paradiso" aveva annunciato via social sabato il presidente del Consiglio Luca Polita postando le foto del suo cane Jack, che correva. "Ringrazio il personale del Comune per questo intervento che ripristina la piena fruibilità dell’area cani" aveva scritto. Poche ore dopo un raid vandalico ha distrutto panchine e arredi. "Sono stato anche ieri pomeriggio e l’area era fruibile. Forse è avvenuto la notte scorsa – spiegava ieri Luca Polita -. Purtroppo anche la nostra città non è esente dal diffuso fenomeno del vandalismo. Abbiamo chiesto a JesiServizi la possibilità di illuminare l’area per renderla fruibile anche di notte".

sa. fe.