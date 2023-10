Pane Nostrum, partita la tre giorni di gusto

Partita ieri la XX edizione di Pane Nostrum, tre giorni dedicati a pane, pizza e pasticceria con masterclass didattiche, incontri a tu per tu con i grandi esperti del settore e tante dimostrazioni dei Maestri italiani, show cooking con degustazioni e shop. Il Salone Nazionale dei Lievitati vedrà la presenza di ospiti illustri come lo chef stellato e Presidente FIPE Confcommercio Marche Centrali Moreno Cedroni, il ben noto Renato Bosco, maestro pizzaiolo e personaggio televisivo, Antonio Lamberto Martino, divulgatore tra i maggiori esperti italiani di tecnica della panificazione, Mattia Casabianca, pastry chef al ristorante Uliassi e il maestro pasticcere Roberto Cantolacqua solo per dirne alcuni. Come per la scorsa edizione il cuore pulsante del Salone sarà il Foro Annonario con i suoi luoghi clou: piazza Manni, piazza Simoncelli ed ex pescheria del Foro Annonario. Quattro le aree tematiche: l’Area Masterclass, il Salotto dei Maestri, la Temporary Bakery e l’arrea fiera. "Siamo emozionati per questa ventesima edizione che segna un vero e proprio punto di svolta con il passato – spiega Massimiliano Polacco, presidente di Confcommercio - Lo sforzo comune sarà quello di dare sempre maggiore qualità a questa iniziativa, realizzando un momento culturale e di crescita professionale per tutti coloro che avranno la voglia di mettersi in gioco per confrontarsi con altri colleghi da tutta Italia". Una kermesse dove sarà anche possibile gustare ed acquistare prodotti a base di farine e lievitati.