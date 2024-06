Pannelli fotovoltaici in fiamme sul tetto di un capannone

Doppio incendio quasi contemporaneamente eri mattina a Jesi e Monsano. I vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 10, nella zona industriale di Monsano, per l’incendio di pannelli fotovoltaici posizionati sul tetto di un capannone industriale (Ex Sicc cuccine) oggi adibito a stoccaggio materiali. Grande spavento per il fumo e le fiamme sprigionatesi ma per fortuna grazie al tempestivo allarme e all’intervento in massa dei vigili del fuoco i danni sono rimasti limitati e l’incendio circoscritto. Sul posto, poco distante dal Paradise, la squadra di Ancona, con il supporto del personale dal distaccamento di Arcevia e l’ausilio dell’autoscala, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Il secondo allarme è scattato in un centro estetico del centro direzionale Cartiere Vecchie di via Pasquinelli. A fuoco un’asciugatrice con le fiamme che si sono estese anche alla lavatrice vicina. Sotto choc la titolare che comunque è riuscita a spegnere le fiamme con l’estintore e staccare la spina. I vigili del fuoco hanno fatto il resto. La donna ha accusato un lieve malore ed è stata soccorsa dai sanitari.