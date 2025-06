Paola Giorgi portavoce di Base Popolare

Dopo una fase costituente intensa e partecipata, Base Popolare Marche entra ufficialmente nella sua nuova fase politica: quella elettorale. Un passaggio cruciale che segna la piena operatività del progetto politico e l’avvio del percorso che guarda con determinazione alle elezioni politiche del 2027, con l’obiettivo ambizioso, ma concreto, di contribuire alla costruzione di un unico soggetto politico in cui si ritrovino tutte le forze che si riconoscono nel Partito Popolare Europeo (PPE), a cui Base Popolare aderisce con convinzione. In questo cammino, le elezioni regionali nelle Marche rappresentano un appuntamento fondamentale. Base Popolare Marche sostiene la ricandidatura dell’attuale Presidente della Regione, Francesco Acquaroli, per il valore della sua persona, per i punti di contatto con il nostro programma e per la disponibilità dimostrata ad accoglierne i contenuti, anche laddove essi evidenziano criticità rispetto ad alcune tematiche trattate nel corso del mandato. "È un segno di intelligenza politica e apertura che merita rispetto e fiducia. In questa nuova fase, Paola Giorgi, vice coordinatrice regionale e fondatrice è stata individuata quale portavoce di Base Popolare Marche. Base Popolare si conferma come spazio aperto, costruttivo e determinato, pronto a raccogliere la sfida del cambiamento e a offrire una proposta credibile, popolare e profondamente europea per il futuro delle Marche".