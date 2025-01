Paolorossi al Pd: "Da Virgo solo vantaggi"

Ci sarebbe un filo rosso, un’onda lunga che collega Filottrano addirittura al caso Visibilia. E’ emerso durante l’ultima puntata della trasmissione Report andata in onda su Rai 3 dove è stato fatto un focus sull’imprenditore Altair D’Arcangelo cui sarebbe stata venduta proprio la società Visibilia dell’attuale ministra Daniela Santanché. Le ombre sarebbero legate alle origini dei soldi con i quali D’Arcangelo ha inondato di denaro le sue operazioni. "D’Arcangelo sarebbe collegato anche con il fondo Virgo holding spa che, com’è noto, a Filottrano ha effettuato degli investimenti. Il sindaco Luca Paolorossi vanta di avere contatti con D’Arcangelo che risulta già condannato per bancarotta e questioni relative alla droga – afferma il Pd di Filottrano -. Considerato tutto quanto emerso, siamo profondamente preoccupati della possibilità che questo personaggio possa venire coinvolto dal sindaco anche nel territorio filottranese, visti i legami rivendicati dallo stesso come risultanti anche dai post pubblicati sulle pagine social, oltre quanto mostrato da Report su una grafica del proprio servizio riportante tra le società elencate anche la ’Paolorossi group srl’. Auspichiamo per il bene della città che le nostre preoccupazioni siano infondate. Qualora fossero fondate va da sé che sarebbe grave. Chiediamo quindi, per trasparenza nei confronti dei cittadini, che il sindaco chiarisca i suoi rapporti rispetto a questo giro d’affari alquanto opaco".

Il primo cittadino Paolorossi non si tira indietro: "Capisco che al Pd diano fastidio la proprietà privata, il successo frutto del lavoro e il business (tutto ciò che ha reso Filottrano famosa nel mondo), fastidio che aumenta quando questi valori portano risultati veri per tutti e non per qualche bottega oscura. Ma voglio rispondere anche a questa ennesima polemica da leoni, anzi da gattini da tastiera, per il rispetto più profondo che nutro verso i miei concittadini. Nei miei rapporti personali e professionali con Virgo non c’è nulla di misterioso, è tutto depositato e pubblicato. Virgo è un fondo internazionale che fa business e come ha deciso di investire a Filottrano, nella Paolorossi group (acquisita al 70 per cento da Virgo), ha investito anche per sostenere i loro Zan e Schlein. Non ho un rapporto di amicizia con D’Arcangelo, l’ho conosciuto e mi interessava solo portare soldi a Filottrano, chiedergli di continuare a investirci, ad esempio per il calcio. Virgo a Filottrano ha fatto operazioni immobiliari chiare, pagando tutto. Ringrazio il Pd per aver tirato fuori questa polemica da due lire perché mi permette di ricordare che quelle operazioni con Virgo in favore di Filottrano le ho sostenute anche io ben prima di diventare sindaco, a dimostrazione che a me da sempre sta a cuore il mio borgo".

Silvia Santini