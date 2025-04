Papa Francesco, a Loreto l’arcivescovo Dal Cin presiede la preghiera del Regina Coeli e del Santo Rosario

Il santuario Pontificio della Santa Casa, in unione di preghiera con la Chiesa sparsa nel mondo, nella circostanza della morte di papa Francesco, prolunga e intensifica la preghiera quotidiana. Oggi e domani l’arcivescovo Fabio Dal Cin presiede la preghiera del Regina Coeli e del Santo Rosario a mezzogiorno e alle 21. Stasera alle 21 celebrerà la Santa Messa di suffragio in basilica.

Durante la Solennità dell’Annunciazione del marzo scorso, il santuario ha ricordato l’anniversario della visita del Santo Padre avvenuta 6ei anni fa, quando celebrò l’Eucaristia nella Santa Casa. Era la prima volta, dopo Papa Pio IX, 162 anni prima, che un Papa celebrava la Messa all’interno della Casa di Maria. In quell’occasione papa Francesco compì un gesto inedito firmando per tutta la Chiesa l’Esortazione Post sinodale sui giovani "Christus Vivit". Fu straordinario che un documento di tale portata venisse promulgato in un luogo diverso dallo svolgimento del Sinodo che l’aveva preceduto ma altamente significativo per l’intenzione di voler affidare tutti i giovani e i ragazzi del mondo ai "Tre giovani" che hanno vissuto nella Santa Casa: Gesù, Giuseppe e Maria.

La sua visita continua ancora oggi nell’impegno pastorale di promuovere le indicazioni date dal Santo Padre per rendere il santuario casa di ogni famiglia, dei giovani e dei malati.