Paperweek, il Centro ambiente aperto alle visite delle scuole

Nel corso del 2023 Astea ha raccolto su Osimo 2,53 tonnellate di rifiuti di carta e cartone. Una quantità che rappresenta circa il 20 per cento dell’intera raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in città l’anno scorso. Per far conoscere alle nuove generazioni il processo di recupero e riciclo della carta, Astea ha partecipato alla Paperweek, il progetto organizzato annualmente a livello nazionale da Comieco. Così per tre giorni ha aperto le porte al Centro ambiente di via monsignor Oscar Romero a San Biagio a diverse scolaresche. Tre, estratte a sorte da Comieco, hanno potuto assistere al processo di selezione e recupero della carta portata nell’impianto dagli operatori della raccolta differenziata dei rifiuti tramite porta a porta o isole di prossimità. Due classi sono giunte da una scuola elementare di Chiaravalle ed una da Jesi. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare gli studenti sull’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti e della raccolta differenziata.