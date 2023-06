"Paradiso e San Kolbe dimenticate"

JESI

"Zona Colle Paradiso e San Kolbe: spazi dimenticati?". Così Orizzonte Jesi in aula ha sollevato alcune criticità che riguardano la zona alta della città chiedendo all’Amministrazione se avesse intenzione di intervenire per la manutenzione dello skate park di via del Burrone, del parco Esedra e sulla nuova fermata dell’autobus di via Paradiso "dove manca il collegamento con il marciapiedi". "Tutte le aree – rimarcano – presentano delle gravi carenze di manutenzione. La risposta di Melappioni è stata evasiva: compatibilmente alla complessità del caso, l’Amministrazione procederà ‘il prima possibile’ a valutare le modalità operative e attuative. Confidiamo che questo ’prima possibile’ non apra la strada ad inutili e dannose dilazioni e stasi. Noi, come al solito, vigileremo affinché la parola si traduca in fatti".