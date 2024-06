Parcheggio ex ospedale chiuso: ricorso al Tar

Parcheggio chiuso da oltre 2 anni nonostante l’avvenuta demolizione del vecchio ospedale civile: dopo la raccolta firme dei commercianti a luglio scorso e la diffida ora spunta un ricorso al Tar. A presentarlo è stata la società Corso 95 srl in persona dell’amministratore unico Aldivano Ferrucci, assistita dall’avvocato Marco Fiorini.

Il ricorso della società che ha un’attività di affittacamere lungo corso Matteotti con un accesso proprio da quello che era il parcheggio dell’ex ospedale, è stato presentato contro il Comune di Jesi e l’Ast di Ancona. Si chiede sostanzialmente di "dare effettiva attuazione al protocollo d’Intesa stipulato tra il Comune e l’Ast il 19 aprile".

Aldivano Ferrucci che più volte ha sollecitato l’amministrazione comunale anche con question time e raccolta firme (circa 35 commercianti della zona) sostiene di non aver ricevuto "alcun riscontro positivo" e riferisce nel ricorso di avere "un grave pregiudizio" del mancato ripristino del passaggio dall’ex parcheggio (lato via Veneto) "autorizzato nel permesso di costruire rilasciato dal Comune nel 2018 quando l’affittacamere è stato riqualificato".

Questo perché "non possiamo usufruire di una delle tre camere presenti nella struttura, camera che ha accesso proprio dalla zona interdetta" spiega. Gli stessi commercianti della zona hanno chiesto di riaprire l’area di sosta che era tornata fruibile con il giro d’Italia del 17 maggio 2022. Il sindaco Fiordelmondo ha ribadito anche di recente le "interlocuzioni in corso con Ast (proprietaria al 90% dell’area, ndr) anche in vista del trasloco del distretto sanitario all’ex Sert (che necessita di un’area di sosta, ndr)".

Nel protocollo d’intesa del 19 aprile 2023 si parla di "porre in essere sin dalla sottoscrizione del presente protocollo le condizioni tecniche affinché in una porzione dell’aria attualmente in attesa del completamento della programmata demolizione e ricostruzione degli edifici possa essere allestito un parcheggio provvisorio delle dimensioni che saranno concordate tra gli enti. Tale accordo resterà operativo sino all’inizio della demolizione dell’ex laboratorio analisi (che si attende da tempo, ndr)". Protocollo che il ricorso al Tar chiede "finalmente di applicare". "In attesa dell’abbattimento del laboratorio analisi e lasciando chiuso l’accesso da Corso Matteotti – conclude Ferrucci - è possibile riaprire il vecchio parcheggio con un costo irrisorio semplicemente riaprendo l’accesso da Via Veneto che dal viale della Vittoria".

Sara Ferreri