Pari tra Biagio Nazzaro e Marina. Sabbatini risponde a Severini

BIAGIO NAZZARO : Bottaluscio, Doria, Medici, Cardinali, Tamburini, Compagnucci, Rossini, Rragami (16’ st Gabrielloni), Ottaviani (16’ st Valeri), Carboni, Severini (42’ st Serfilippi). Panchina: Cantarini, Fuoco, Rabini, Bachiocco, Serfilippi, Natalucci. All. Fenucci.

MARINA: Sollitto, Burini, Droghini (19’ st Cucinella), Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Gagliardi (27’ st Massaccesi), Gregori, Pierandrei (47’ st Catalani T.), Sabbatini (39’ st Catalani A.), Ubertini (12’ st Ogiesoba). Panchina: Cominelli, Santarelli, Maiorano, Romanelli. All. Profili.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 24’ pt Severini, 41’ pt Sabbatini

Note: espulso al 31’ st Rossetti per doppia ammonizione. Ammoniti Ubertini, Rragami, Rossetti, Doria, Rossini.

Tra Biagio Nazzaro e Marina finisce senza vincitori né vinti. Un punto a testa, due gol entrambi nel primo tempo. Alla fine un risultato giusto.

Più Marina nel primo tempo, meglio la squadra di Fenucci nella ripresa, anche se sono i rossoblu a trovare per primi il vantaggio con un bel gol al volo di Severini.

La risposta ospite con una punizione ben calciata da Sabbatini che fissa il punteggio sul definitivo 1-1. Il Marina finisce poi la sfida in inferiorità numerica per l’espulsione di Rossetti. Marina che occupa la settima posizione in classifica assieme al Tavullia Valfoglia con 28 punti, a una lunghezza dai playoff, mentre la Biagio resta al nono posto con 25 punti, a -4 dal quinto posto.