Parte un colpo al vigilante, panico in ospedale

Gli è partito un colpo mentre mostrava la pistola d’ordinanza a un collega disarmato. Una guardia giurata in servizio l’altra notte al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette l’ha combinata grossa. La buona sorte ha voluto che il proiettile uscito dalla sua Beretta si sia conficcato in una porta tagliafuoco. La dinamica è da brividi. Lo è soprattutto il buco d’uscita rilevato all’interno di una parete divisoria: è ad altezza uomo. Le schegge di cartongesso hanno ferito leggermente una giovane al braccio.

Ora la polizia dovrà capire cosa è realmente successo l’altra notte quando mancavano dieci minuti all’una. La guardia giurata in servizio al pronto soccorso, un moldavo di 58 anni, quando sono arrivati gli agenti era frastornato: "Non so, non ricordo". In compenso chi era in sala d’attesa, per fortuna poche persone, ricordava molto bene e aveva ancora le palpitazioni. Una manciata di persone ha sentito il colpo e ha visto del fumo uscire dal gabbiotto. C’è stata una fuga all’esterno, si era addirittura pensato al gesto di un folle. Poi la dinamica è stata subito acclarata. Il moldavo è stato accompagnato in Questura dove è stato denunciato per accensioni pericolose e lesioni nei confronti di una ragazza di 25 anni che è rimasta leggermente ferita all’avambraccio dalle schegge del cartongesso bucato dal proiettile. "Ho visto del fumo, poi il braccio ha iniziato a farmi male improvvisamente" ha riferito agli agenti. Il direttore dell’azienda ospedaliera è una furia: "Episodio gravissimo, ma l’ospedale di Torrette è sicuro".

Andrea Massaro