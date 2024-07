Partita col Fano, scattano cinque daspo

Sono cinque i Daspo emessi dal Questore di Ancona, nei confronti di altrettanti studenti jesini, dopo la partita tifosi jesini per gli episodi occorsi durante e al termine dell’incontro di calcio Vigor Senigallia-Alma Juventus Fano, valido per il campionato di calcio, Serie "D", Girone F, stagione 2023-2024 disputatosi in data 23 maggio 2024 presso lo stadio comunale "Bianchelli". Erano 2mila e 200 i tifosi presenti di cui 250 della tifoseria ospite, separati dalla tifoseria locale e posizionati nella gradinata destinata alla tifoseria ospite, tra cui circa 30 tifosi della Jesina gemellati con il Fano. Le prime criticità erano emerse tra il primo e il secondo tempo: nonostante l’intervento degli agenti per sedare gli animi, ma un tifoso della jesina è stato immortalato dalle telecamere mentre lanciava un oggetto in campo. Finito l’incontro i tifosi del Fano hanno lasciato lo stadio senza problemi mentre quelli della jesina sono rimasti minacciando lo scontro fuori dallo stadio. Nonostante l’organizzazione degli agenti che hanno provveduto a far uscire la tifoseria della Vigor e quella della Jesina in tempi diversi, i tifosi della squadra ospite, alla vista di due tifosi rossoblù si sono diretti verso di loro per fronteggiarli, ma sono stati prontamente bloccati da polizia e carabinieri che sono stati minacciati e insultati durante l’intervento. Oltre ai cinque divieti di partecipazione alle manifestazioni sportive per un anno sono al vaglio le posizioni di altri tifosi