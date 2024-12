"Partita difficile che dobbiamo affrontare al meglio. L’assenza di Alluci comporterà qualche modifica"

Qualche dubbio di formazione, per Massimo Gadda, e qualche defezione importante. Ma totale fiducia nel gruppo che in settimana ha preparato con serenità la sfida odierna. Il mister parte dall’appuntamento al Savini di Notaresco, analizzandone le insidie: "Una partita difficile, che va affrontata bene, sennò si rischia di andare incontro a brutte sorprese. Un avversario che non ha una buona classifica ma in tutte le partite, anche quelle che ha perso, è sempre rimasto in partita. E’ il segnale di una squadra che c’è, che lotta, e giochiamo fuori casa, a Notaresco anche la Samb ha incontrato difficoltà". Ancora sul Notaresco: "Non dobbiamo guardare la classifica, non hanno subito tanti gol, sono una squadra solida. Noi dobbiamo interpretare bene la partita e provare a dare continuità ai nostri risultati".

L’Ancona sembra attraversare un buon momento: "Questi ragazzi anche nel momento difficile non hanno mai perso la testa – prosegue Massimo Gadda –, sono sempre rimasti tranquilli, hanno sempre lavorato con grande impegno. Adesso sono arrivati tre risultati utili consecutivi, ma non bastano per dire che ruolo può giocare l’Ancona in questo campionato. La strada sembra quella giusta. Fermo restando che quest’Ancona deve ancora crescere, se vuole diventare davvero protagonista". La prima partita senza Alluci, un’assenza che si farà sentire a centrocampo: "La squalifica di Matteo è importante, lo avete visto tutti il suo valore – spiega ancora il mister –, ma abbiamo la possibilità di sostituirlo. Per il resto abbiamo la possibilità di far giocare Belcastro dietro alle due punte, oppure di mettere in campo Useini che però ha trascorso una settimana non al massimo, dopo la febbre. Una scelta che condiziona anche quella del portiere, sono questi i due dubbi che abbiamo. Per il resto Bugari a destra e Pecci a sinistra, mentre non abbiamo Bellucci che ha trascorso la settimana con la febbre. Recuperati, invece, sia Ramires che Magnanini. Uno dei due andrà in panchina, sono due recuperi importanti".

Sui portieri Gadda prosegue: "Ho fiducia in tutti e tre, magari a Notaresco Bellucci gioca comunque, anche con Useini (sono entrambi 2006, ndr). Sono tutti elementi validi, poi per quanto riguarda il mercato se ci saranno esigenze della società di liberare posti, questo non dipenderà da me". Gadda chiude sul mercato: "Questa squadra va rinforzata davanti, ma non voglio perdere nessuno, non c’è bisogno di fare rivoluzioni. E’ un gruppo sano e forte, se riusciamo a rinforzarlo tanto di guadagnato, non servono interventi clamorosi".

