Pasquella, Befane e Harry Potter: ecco gli ultimi appuntamenti natalizi

Natale è passato ormai da dieci giorni, ma ad Ancona e provincia si può respirare ancora aria di festa grazie a vari eventi, in parte legati all’Epifania. Nel capoluogo sarà protagonista il gruppo della Pasquella di Varano, che oggi (ore 17) porterà la sua allegra musica per le vie del centro, mentre domani si esibirà in via Grazie dalle ore 21 alle 23.

Ultimi appuntamenti con le corali. Circa trenta quelle che quest’anno si sono cimentate nei canti natalizi in vari luoghi della città. Oggi (ore 17) il Coro "Andrea Grilli" si esibirà nella parrocchia di San Giuseppe Moscati. Domani i concerti polifonici saranno ben tre. La Corale "Marini" si esibirà nella chiesa di San Biagio (ore 17,30), l’Associazione Corale ‘Regina di tutti i Santi’ e l’Orchestra dell’Accademia Musicale di Ancona saranno nella Parrocchia di San Michele Arcangelo (ore 18), mentre l’Associazione Lirica "Pietro Mascagni" incanterà il pubblico della parrocchia di Santa Maria delle Grazie (ore 19.15).

Domani l’associazione Fantasia, Sogno e realtà organizza un evento dedicato alla saga di Harry Potter, il cui titolo ‘Ankonalley’ motteggia Diagon Alley, dove i maghi alle prime armi acquistano i loro primi strumenti di magia e i volumi in cui studiare a Hogwarts. Dalle 16.30 alle 19 nel bosco degli elfi di piazza Stamira saranno presenti i cosplayer dei personaggi più importanti della saga. Non mancheranno giochi e animazione.

Lunedì, protagonisti saranno soprattutto i bambini. A cominciare da quelli dell’Ospedale Salesi, ai quali i vigili urbani distribuiranno doni arrivando a bordo delle loro moto. E’ l’iniziativa ‘I vigili per i bambini del Salesi’. Di prima mattina gli agenti della polizia locale di Ancona e di Castelfidardo saluteranno i piccoli pazienti, cui consegneranno i regali frutto di offerte libere dei dipendenti del Comando di Ancona, incluse quelle derivanti dalla mostra pittorica di Alessia Moglie.

Lunedì (ore 17) la Befana salirà sul palco di piazza Roma, e regalerà torroncini ai bambini. Ad allietare il pubblico sarà il mago Aldo Nicolini. Nel pomeriggio si terrà anche la consegna di doni solidali da parte della Bontempi. Oltre 226 gli strumenti musicali destinati alla Fondazione Don Gnocchi.