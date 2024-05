Passeggiata alla scoperta dell’"Ancona segreta". La guida d’eccezione è il prof Giacomo Binnella

L’Inner Wheel Club Ancona Riviera del Conero ha organizzato per oggi una interessante passeggiata alla scoperta dell’"Ancona Segreta". A fare da guida sarà il professor Giacomo Binnella, autore dell’omonimo volume. L’itinerario prenderà il via presso la Cattedrale di San Ciriaco, luogo dell’appuntamento alle ore 9.30. Da lì l’itinerario proseguirà verso i quartieri del Guasco e di Capodimonte, per giungere fino in centro, con tappa in piazza Roma, dove l’attenzione sarà rivolta alla Fontana dei quattro cavalli. Le offerte dei partecipanti saranno destinate al Centro Papa Giovanni XXIII.