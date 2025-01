Passetto, strage di pini: "Ma entro la primavera ci saranno quelli nuovi"

"Entro la fine dell’inverno il Passetto riavrà i suoi alberi. I soldi spesi per il verde sono soldi spesi bene e guardano al futuro. Abbiamo chiesto un incontro alla amministrazione comunale per realizzare il Piano del Verde". Dopo l’improvviso taglio dei pini al Passetto a inizio anno, a causa del maltempo alla vigilia di Natale, i rappresentanti di Europa Verde accolgono con favore le misure adottate dall’amministrazione comunale: "Siamo contenti della sensibilità dimostrata dall’ufficio ‘Verde’ nel rispondere alla nostra richiesta di ripiantumare le essenze arboree in zona Passetto – scrivono Caterina Di Bitonto e Roberto Rubegni – Riteniamo che sia nostro dovere sollecitare l’amministrazione comunale su tematiche di questo genere, e quando c’è ascolto ci fa piacere. È giusto anche che i cittadini sappiano quanto sia importante investire per la gestione, monitoraggio e implementazione del verde in città. Si tratta di investimenti che dovrebbero essere considerati fondamentali da chi amministra, poiché sono investimenti ecosistemici che caratterizzano una città e il suo futuro. La cultura ambientale diventi centrale poiché molto di quello che una città può offrire in termini di vivibilità diventa importante per il commercio per lo svago, per il turismo e per la salute".