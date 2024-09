Passo del Lupo e Due Sorelle, maxi esercitazione

Hanno attivato i soccorsi dal Passo del Lupo di Sirolo alle Due Sorelle fino al porto di Numana ma era tutta un’esercitazione congiunta ieri mattina tra il Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche e l’Opsa, Operatori polivalenti di salvataggio in acqua del Comitato di Croce Rossa di Ancona. I primi operatori hanno simulato di recuperare un escursionista in difficoltà. Parallelamente l’Opsa è intervenuta via mare terminando la stabilizzazione del "ferito" sulla spiaggia e il successivo trasporto in sicurezza fino al porticciolo numanese dove tutta l’esercitazione si è conclusa. E’ stato scelto appositamente uno degli scenari naturali più suggestivi e al tempo stesso impegnativi dell’intera regione Marche (il tratto del Passo è interdetto al passaggio a piedi da un’ordinanza sindacale proprio per la sua pericolosità). L’operazione è stata occasione per rafforzare la sinergia tra le diverse unità operative e testare sul campo le procedure in scenari complessi e l’esito positivo ha confermato l’elevato livello di preparazione degli operatori coinvolti, pronti a intervenire con efficienza e professionalità in situazioni reali di emergenza. Il presidente della Croce Rossa dorica Gianni Barca ha ringraziato il Presidente del Parco del Conero, gli operatori e i volontari che si sono impegnati.