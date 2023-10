Patto tra JesiClean e McDonald’s: "Maxi pulizia"

I giovani pulitori di JesiClean siglano un patto con la catena di ristoranti di fast food statunitense. Domenica alle 10.30, l’appuntamento è davanti alla sede del McDonald’s di Jesi per un evento di pulizia organizzato dall’associazione JesiClean e dal punto vendita di Jesi del McDonald’s. "McDonald’s è una delle più grandi aziende di ristorazione in tutto il mondo – spiegano Giacomo Mosca per l’associazione JesiClean e Massimiliano Lucarelli per McDonald’s –, e per questo avverte la responsabilità di intervenire in alcune delle sfide ambientali oggi più urgenti, come il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, è un problema sempre più concreto che crea disagi sia a livello di decoro urbano che di inquinamento ambientale. Svilupperemo un evento di pulizia che occuperà, in base alla partecipazione che siamo sicuri di riscontrare, il parcheggio antistante, zona parcheggio ristorante Mago Merlino, campo Boario e quartiere San Giuseppe. Forniremo a ogni partecipante un kit, contenente una pettorina, un paio di guanti e una pinza per raccogliere i rifiuti, nonché naturalmente i sacchi per fare una raccolta differenziata".