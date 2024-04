Paura in centro per una ragazza. Pedinata da uno sconosciuto si rifugia dentro a un negozio

Pedinata da uno sconosciuto, si rifugia in un negozio del centro e chiede aiuto. È accaduto ieri, attorno alle 17.45, quando una giovane donna di 26 anni avrebbe notato uno sconosciuto che la stava pedinando in centro. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della questura di Ancona, intervenuta con le Volanti, ma tutto farebbe propendere per un disturbo psichico del soggetto coinvolto. Il racconto della giovane vittima, invece, è acclarato. Stando a quanto trapela, la ragazza si sarebbe accorta di essere seguita. Stava camminando tra la gente, in una giornata come tante altre. Quella sagoma l’avrebbe tallonata. Così, lei ha cercato di seminare l’uomo – che poi è emerso essere di origine extracomunitaria –. Avrebbe quindi allungato il passo, senza però correre, probabilmente per non dare troppo nell’occhio. Ad un certo punto, confermata la sua ipotesi e appurato che il ragazzo stava continuando a seguirla a pochi metri da lei, la vittima dell’inquietante pedinamento sarebbe entrata nel primo negozio che ha trovato aperto, all’altezza – per intenderci – di piazza Roma. Con il cuore in gola e il fiato corto a causa dello spavento, avrebbe chiesto aiuto ai commessi di un esercizio commerciale del centro città, mentre l’extracomunitario si aggirava ancora fuori: "Vi prego, aiutatemi. C’è un uomo che mi segue".

Immediata la chiamata al Nue 112, il numero unico di emergenza. Sul posto, in una manciata di minuti, a sirene spiegate, gli uomini e le donne delle Volanti, che hanno rintracciato l’uomo, identificandolo nei paraggi. Non prima, però, di aver tranquillizzato la ragazza, ancora in stato di choc. In piazza Roma, si sono portati anche i sanitari della Croce Gialla che hanno provveduto a trasportare l’extracomunitario al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette. Gli accertamenti, fino alla tarda serata di ieri, erano ancora in corso. Ma come dicevamo tutto farebbe propendere per l’ipotesi più accreditata: quella di un disturbo psichico dell’uomo.

Nicolò Moricci