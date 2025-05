"Peccato, perché è una città bella"

"Vengo da una zona, tra Bruxelles e Bruges – ricorda Donald Van Neste, turista belga – dove ci sono 50 chilometri di appartamenti: un enorme, lunghissimo, interminabile muro di cemento. La vostra città invece ha paesaggi meravigliosi. È impressionante. Amo in particolare la città vecchia. Siamo arrivati oggi (giovedì, ndr) con mia moglie. Resteremo ad Ancona per una settimana e la vogliamo girare tutta. Prima eravamo a Fermo e andremo a Castel Madama, che prende il nome da Margherita d’Austria, nata in Belgio, a Oudenaarde. Mi piace l’Italia, ho studiato la vostra lingua in un corso serale", conclude il turista che si è aggregato all’iniziativa di Italia Nostra.