"Pediatria, chiusura voluta in casa dem"

Non si placano le polemiche sulla sanità cittadina. A intervenire è Silvia Marchesini, segretaria del circolo Fdi Fabriano. "La signora Graziella Monacelli e il Pd di cui è rappresentante tocca il punto massimo dell’assurdo quando dichiara in maniera tanto accorata quanto comica: ‘Ora ridateci pediatria e punto nascite’. Non ricorda probabilmente, che il punto nascite e pediatria a Fabriano c’erano prima che la sciagurata amministrazione regionale Pd, guidata da Luca Ceriscioli, iniziasse la dismissione dei servizi sanitari locali per arrivare alla loro definitiva chiusura, scongiurata per fortuna, dall’avvicendamento voluto dagli elettori. Nel 2019 la Regione Marche ha reso noto il crono-programma che porterà il punto nascita dell’ospedale Engles Profili di Fabriano verso la chiusura definitiva. Per quanto concerne la questione pediatria nel 2018 era stato posto un presidio dinanzi l’ospedale Profili di Fabriano, ad opera di "Fabriano Progressista" gruppo politico peraltro di "sinistra", per protestare in merito all’illuminato disegno del PdD di smantellare i presidi sanitari dell’entroterra".