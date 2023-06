"Pediatria, non c’è ancora la copertura 24 ore"

"Arrivano due medici a tempo determinato ma il reparto di Pediatria continua a essere un ambulatorio non un reparto: non c’è ancora la necessaria apertura h24". A parlare è il sindaco Daniela Ghergo dopo l’annuncio dell’assessore regionale Filippo Saltamartini di due nuovi medici per la Pediatria. Un annuncio che non sembra essere stato troppo gradito dal governo cittadino, anche se il sindaco riconosce il passo in avanti fatto con la collaborazione di tutti. "Bene le assunzioni anche se a tempo determinato - rimarca il primo cittadino -. Sin da subito ci siamo messi al lavoro per restituire un servizio agli 8mila bambini e ai loro genitori del comprensorio fabrianese. Non condivido i toni trionfalistici dell’assessore Saltamartini perché quanto annunciato è piuttosto uno specchietto per le allodole. Esprimo una parziale soddisfazione per il prolungamento degli orari di apertura della Pediatria, frutto delle interlocuzioni avute nei mesi scorsi con l’assessore Saltamartini e con la commissaria Ast Ancona Nadia Storti. Ad ogni modo questo deve necessariamente rappresentare il primo passo verso la riapertura totale del reparto in modo continuativo, perché il bacino di utenza rappresentato dai minori del nostro territorio è di circa 8mila ragazzi (Saltamartini parla di 6-7mila, ndr) e non possiamo consentire che il problema venga considerato risolto con l’assunzione di due pediatri a tempo determinato e un’apertura parziale. Per tale motivo come amministrazione comunale – conclude il primo cittadino – continueremo a insistere con tutti gli strumenti istituzionali consentiti affinché Pediatria e il punto nascita a Fabriano siano considerati prioritari e vengano riaperti al più presto a beneficio della comunità cittadina e delle aree interne che fanno riferimento ai servizi sanitari dell’ospedale di Fabriano". Dunque si chiede ancora con forza non solo di far tornare la Pediatria a essere un vero e proprio reparto h24 ma anche la riapertura del punto nascita all’interno dell’Engels Profili. Obiettivi per i quali si sta battendo anche un comitato formatosi negli anni scorsi. La Pediatria della città della carta fino al mese di maggio era aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, con servizi coperti a turno dai pediatri di Jesi. Ci sono due letti di osservazione pediatrica e per l’ortopedia, visite specialistiche, consulenze per pronto soccorso ed otorinolaringoiatria. "L’estensione dell’orario servirà anche a ridurre la mobilità passiva verso l’Umbria" ha sottolineato l’assessore Saltamartini. E’ aperta dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 8 alle 14. Sara Ferreri