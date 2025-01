Per non dimenticare. Oggi in piazza Roma

Per ricordare Giulio Regeni, oggi appuntamento in piazza Roma alle 19. "Nove anni fa, alle 19.41 del 25 gennaio 2016, i familiari di Giulio Regeni ricevettero l’ultimo messaggio dal loro figlio, rapito e poi brutalmente torturato e assassinato da parte di quattro ufficiali dei servizi segreti egiziani, contro i quali è in corso il processo davanti alla Corte d’Assise di Roma – spiega Rete per la Pace in un comunicato -. Per ricordare tutto ciò, invitiamo la cittadinanza ad essere presente, dove ci uniremo idealmente alla famiglia di Giulio, ai suoi amici e ai suoi concittadini, che celebreranno l’anniversario alla stessa ora, a Fiumicello (Udine), in un incontro promosso dall’Amministrazione Comunale. E avremo anche la possibilità di riportare in piazza Roma quelle parole, ‘Verità per Giulio Regeni’, che erano scritte nello striscione tristemente rimosso dalla Giunta comunale oltre quattro anni fa (e nell’altro pure rimosso dalla facciata del Liceo Perticari), non dimenticando che alle 840 firme presentate per il suo ripristino e alle successive richieste di incontro, il sindaco, con spiccata sensibilità istituzionale, non ha risposto nemmeno con un cenno". ‘Rete per la Pace’ chiama tutti in piazza: "Ritroviamoci, dunque, per ricordare Giulio, tra l’altro, simbolo delle migliaia di giovani che studiano, lavorano, vivono fuori d’Italia e che, dovunque si trovino, hanno bisogno di vivere in sicurezza, sapendo di contare sull’assistenza, la tutela e pure la protezione delle istituzioni democratiche italiane, a partire dal pieno rispetto dei diritti umani" spiegano.