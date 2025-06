Per quella divisa c’è da affrontare un percorso duro

"Da grande voglio fare il Carabiniere". Quante volte abbiamo sentito questa frase. Si tratta di un’opzione di vita importante che coinvolge totalmente chi la sceglie e i suoi cari. Decidere di arruolarsi nell’Arma e di indossare l’uniforme significa aderire ad un complesso di valori quali onore, disciplina, lealtà e spirito di sacrificio, con la consapevolezza di entrare a far parte di una grande organizzazione fondata sulla tradizionale vicinanza al cittadino, a tutela della legalità ed in difesa dei più deboli.

L’Arma offre tante opportunità per iniziare una carriera gratificante. Prima di tutto, bisogna essere cittadini italiani tra i 17 e i 26 anni, essere diplomati e avere una buona condotta civile. È poi necessario partecipare a uno dei concorsi pubblici che vengono pubblicati sul sito web dei Carabinieri (www.carabinieri.it) e sulla Gazzetta Ufficiale, in cui sono previste una serie di prove da superare in base al profilo di carriera che si vuole intraprendere: prove scritte che valutano le basi di cultura generale del candidato, prove fisiche e visite mediche per certificare l’idoneità psicofisica.

I vincitori sono ammessi, in base al concorso a cui hanno partecipato, a una delle scuole allievi dell’Arma, dove seguono un percorso formativo specifico. Modena e Roma le scuole per gli Ufficiali, Firenze e Velletri per i Marescialli, Roma, Torino, Campobasso, Reggio Calabria, Iglesias e Taranto per i Carabinieri. Il corso per Ufficiali dura cinque anni, quello per Marescialli tre anni, alla fine dei quali l’allievo conclude il percorso di studi laureandosi, mentre quello per Carabinieri ha una durata di sei mesi.

La formazione include l’addestramento militare, lo studio delle materie giuridiche e l’apprendimento della pratica operativa, con tirocini pratici. Anche i laureati entro il 32° anno di età possono accedere tra le fila dell’Arma, quali Ufficiali del Ruolo Tecnico e dopo il corso formativo saranno destinati ad incarichi specialistici negli ambiti accademici di provenienza: medicina, veterinaria, psicologia, fisica e biologia per le investigazioni scientifiche, telematica, amministrazione e commissariato.

Diventare Carabiniere è una scelta di vita che si fonda su senso del dovere, spirito di sacrificio, disciplina, affidabilità e assoluta dedizione al cittadino.