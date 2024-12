Piandelmedico, frana una strada

Momenti di apprensione, ieri mattina, nella strada vicinale che confina con via Piandelmedico a Jesi. Esattamente quando, non troppo distante da un ponte, la carreggiata è franata e si è aperta un’enorme voragine. L’asfalto e le recinzioni che delimitano la strada sono caduti, di fatto, nel corso d’acqua minore sottostante. Motivi per i quali, sul posto, sono intervenute le pattuglie della Polizia locale jesina, che hanno provveduto a chiudere la viabilità, in modo da mettere in sicurezza la zona ed evitare che qualche persona potesse rimanere coinvolta dall’accaduto. Nessuno, per fortuna, ha avuto problemi. Ma la circolazione stradale nelle prossime giornate potrebbe subire dei rallentamenti, in attesa dei lavori di ripristino. Le ragioni di quel cedimento? Non sono note, al momento. Ma in qualche modo potrebbero essere legate alle forti piogge che hanno interessato (non soltanto) la Vallesina. Eppure, a Jesi, in conseguenza dell’ondata di maltempo, sono stati registrati alcuni allagamenti in prossimità dei fossi, mentre alcune strade – in via prudenziale – sono state transennate ed interdette al traffico. Lo ha fatto sapere il Comune, avvertendo della chiusura di via del Burrone, dal vivaio verso il Cippo Martiri, via Montelatiere, dalla scorciatoia da via Agraria per San Marcello, il sottopasso della Coppetella nella zona Goldengas. In campo i tecnici comunali, oltre agli agenti della Polizia locale, per effettuare un costante e puntuale monitoraggio dei sottopassi, infrastrutture più soggette ad essere invase dell’acqua. Non solo loro. Anche i vigili del fuoco, infatti, sono stati mobilitati per una giornata in cui sono stati registrati diversi disagi in provincia di Ancona, ma anche negli altri territori della regione. Soprattutto nello Jesino, zone Murri e Gallodoro, dove alcuni alberi sono caduti in strada. Numerose sono state le telefonate alla Centrale operativa per le segnalazioni dei pericoli vissuti dalla cittadinanza.