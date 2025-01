Piano osservato speciale, fermato un ubriaco molesto

Task force della Polizia di Stato assieme agli uomini del Reparto prevenzione crimine nella zona del Piano San Lazzaro: bloccato un uomo ubriaco che stava molestando i passanti in piazza D’Armi.

Uno degli interventi effettuati ieri mattina, grazie ai servizi straordinari disposti da Questura e Prefettura. Il 29enne, straniero e regolarmente residente ad Ancona, era stato segnalato da alcuni passanti ed è stato poi bloccato dagli agenti nei pressi di un esercizio commerciale. Alla vista dei poliziotti ha iniziato anche a gesticolare e gridare: è stato multato. Nei guai anche un 42enne italiano, già noto alle forze dell’ordine e gravato dal Foglio di via, sorpreso nel capoluogo dove non poteva fare rientro per due anni: era nel parco pubblico di via Ragusa, senza documenti. È stato denunciato.

E ancora, di nuovo in piazza D’Armi, un 29enne albanese è stato segnalato relativamente alla violazione sulle sostanze stupefacenti, in quanto beccato con una quasi due grammi di hashish, detenuti a suo dire per uso personale.

Il bilancio complessivo degli interventi ha permesso di identificare 107 persone, tra le quali 30 con pregiudizi di polizia. Controllati anche 48 veicoli. I controlli della Polizia di Stato proseguiranno senza soluzione di continuità, al fine di contrastare i reati e permettere di rafforzare il senso di sicurezza nella comunità.