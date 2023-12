Piazza Garibaldi splende nel video di una blogger

‘Vi mostrola mia piazza preferita’ e il video della travel blogger diventa virale. È proprio piazza Garibaldi, il cuore del centro di velluto lo spazio da giorni protagonista sul web, dove a farla da protagonista è ancora una volta il suo cielo stellato, allestito in occasione delle festività natalizie e che quest’anno illumina delle proiezioni che rendono la piazza davvero magica. Ad accorgersi non sono stati solo i senigalliesi e quanti dal 2 dicembre, hanno avuto la fortuna di assistere allo spettacolo di luci, ma anche gli oltre 50mila followers che vanta la travel blogger Sara Bucefalo. È lei la protagonista del video tour per le vie della città dove sono state allestite le luminarie. "Marchigiani e non state cercando una cosa romantica e natalizia? Ci penso io", queste le parole in apertura del reels che in poche ore ha superato le tremila visualizzazioni. "Alla fine di questo video vedrete una delle mie piazze preferite durante il periodo natalizio". Si parte dai giardini Catalani, illuminati per la prima volta, e poi piazza Saffi dove all’ingresso del corso è stata allestita una mega stella girevole, passando per piazza del Duca dove i mercatini in stile montano fanno da sfondo a una slitta luminosa con tanto di renna. E poi c’è l’albero, via Carducci, via Cesare Battisti: "Siamo a Senigallia, in provincia di Ancona, e questa è l’atmosfera che troverete per le vie della città: profumo di magia e di Natale ovunque". Il video termina proprio in piazza Garibaldi, una delle preferite dalla travel blogger che non resiste e nel video concede un romantico ballo, al centro della piazza, al suo fidanzato. Il video ha fatto il giro del web ed è diventato lo spot della città, oltre alle tantissime foto che ritraggono le luminarie sparse per la spiaggia di velluto e le sue frazioni. Illuminato per la prima volta anche piazzale Rosi e la Rotonda a Mare dove degli archi accompagnano la passeggiata nel pontile. Cielo stellato anche in piazza Roma dove il tradizionale albero di Natale porta i colori della città. Un albero di Natale spicca anche in via Carducci, il salotto di Senigallia. Numerose anche le iniziative organizzate per animare la città durante le feste: nei giardini della Rocca Roveresca è stata allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio e oggi, per tutti i bambini che non ci sono ancora riusciti, Babbo Natale sarà disponibile a ricevere le letterine oggi alle 17 al Foro Annonario.