Pieralisi, dagli impianti di depurazione a una centrifuga dedicata ai fanghi

Ha già installato, solo in Italia, oltre 4mila impianti su depuratori civili e industriali. E ora punta a consolidare la propria leadership con una innovativa centrifuga presentata ufficialmente all’Ecomondo di Rimini, la fiera di riferimento in Europa dedicata all’innovazione tecnologica e industriale dell’economia circolare.

Parliamo della Pieralisi di Jesi che fa sapere di aver riscontrato ampi consensi tra gli operatori presenti. "La nuova macchina destinata a separare i fanghi di lavorazione dei depuratori, concentrando la parte solida e rilasciando l’acqua che viene così destinata al recupero – spiegano dall’azienda - è stata realizzata da zero nello stabilimento marchigiano. Nasce su una progettazione assolutamente nuova, che tiene in considerazione i migliori standard disponibili sul mercato sotto il profilo meccanico ed energetico, garantendo una massimizzazione delle performance e una riduzione dei consumi. In sostanza questa nuova centrifuga – ndr 63.2 - riesce a ridurre notevolmente i quantitativi dei fanghi da smaltire in discarica, assicurando una ancora più significativa chiarificazione delle acque di scarto dei depuratori che vengono reimmesse nel circuito di recupero e possono così essere nuovamente destinate ad altre funzioni". Lo stesso processo di lavorazione dell’impianto è adattabile agli altri segmenti della separazione industriale su cui Pieralisi punta per acquisire nuove fette di mercato in Italia e all’estero.