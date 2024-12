"Piscina delle Saline, riapertura nel 2025"

La riapertura della piscina Saline, chiusa dallo scorso 7 novembre è rinviata al 2025. La Sc Saline, a cui fa capo la gestione dell’impianto, ha provveduto a risarcire gli abbonati e dal suo profilo Facebook risponde ai numerosi utenti che auspicano una data per la riapertura.

"Ci rincresce informare l’utenza che a seguito della consulenza ricevuta dal tecnico incaricato dalla nostra società la Piscina Saline non può essere riaperta. Già dallo scorso 28 novembre abbiamo consegnato al Comune di Senigallia la relazione tecnica, di cui riportiamo un estratto: ‘...l’impianto non può essere aperto al pubblico fintanto che non siano state rimosse le cause che stanno compromettendo la durabilità e la sicurezza statica del complesso e non siano adottate soluzioni rimediali allo scopo di risanare gli elementi strutturali ammalorati…’ – spiega la Saline SC Senigallia –. Siamo in attesa di essere convocati dal Comune di Senigallia, dopo il rinvio della riunione in programma per venerdì 6 dicembre, al fine di iniziare il necessario confronto sulle problematiche presenti. Terremo ovviamente aggiornata l’intera utenza sugli sviluppi". Nell’attesa, l’Amministrazione ha provveduto a potenziare gli orari della piscina Molinello.