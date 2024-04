Poco personale. Mobilitazione Rsu

Le RSU, in rappresentanza dei lavoratori dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria delle Marche comunica con la presente l’avvio della mobilitazione dei dipendenti del comparto. L’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche garantisce l’erogazione di parte dei servizi con personale assunto con contratti a tempo determinato per garantire l’assistenza istituzionale e l’apertura di nuovi servizi istituiti con determine Regionali. "Attualmente siamo a conoscenza di un rinnovo di circa 300 unità fino 30 giugno 2024. Il restante personale a tempo indeterminato è chiamato a sopperire ad un alternarsi di professionalità che non danno stabilità al sistema, tenendo anche conto dell’enorme spreco di competenze su cui si è investito in formazione. Ora, con gli attuali dipendenti in servizio per garantire l’attività assistenziale istituzionale il personale è obbligato con ordini di servizio a salti riposi, doppi turni, e ricorso alle prestazioni aggiuntive che si svolgono oltre il normale orario di servizio. Il permanere di questa situazione inficia la qualità dell’assistenza, determinando un aumento dei carichi di lavoro al personale, con possibili ricadute sulla salute dei cittadini e degli operatori. Per la situazione sopra esposta ad ora non è garantito il piano ferie estivo 2024 per il personale".